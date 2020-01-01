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Манчестер Сити намерен подписать еще пятерых игроков

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Гвардиола хочет изменить состав.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Руководство Манчестер Сити продолжает усиливать команду к новому сезону. “Горожане“ уже объявили о трансфере вингера Валенсии Феррана Торреса.

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Как сообщает Sky Sports, главный тренер Хосеп Гвардиола намерен приобрести центрального и левого защитника.

Ожидается, что в ближайшее время Манчестер Сити объявит о переходе Натана Аке из Борнмута. Также клуб ведет переговоры с Наполи по поводу Калиду Кулибали.

Кроме того, “горожане“ намерены найти замену форварду Серхио Агуэро и полузащитнику Давиду Силве, который покинет клуб по окончанию сезона.

Ранее стало известно, сколько Гвардиола получит денег на трасферы.

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Теги: Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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