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Стало известно, сколько Гвардиола получит денег на трасферы

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"Горожане" готовы на серьезные траты ради усиления команды.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в летнее трансферное окно получит на усиление состава весьма внушительную сумму.

По информации издания The Athletic, "горожане" готовы потратить на усиление состава порядка 300 миллионов фунтов (около 330 миллионов евро). Эта сумма включает в себя и деньги, которые клуб получит с продажи некоторых игроков.

Также источник отмечает, что в эту сумму уже был учтен трансфер вингера Валенсии Феррана Торреса за 25 миллионов, а также согласованная сделка по защитнику Борнмута Натану Аке за 45 миллионов.

Стоит сказать, что одна из трансферных целей Манчестер Сити - защитник Наполи Калиду Кулибали. Также клуб рассчитывает подыскать нового центрального нападающего.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити может обменяться игроками с Барселоной.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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