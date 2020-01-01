Ливерпуль презентовал домашнюю форму от нового технического спонсора

С нового сезона "красные" будут выступать в экипировке от компании Nike.

Ливерпуль представил новую домашнюю экипировку, которую будет использовать в сезоне-2020/21.

Как сообщает пресс-служба “мерсисайдцев“, форма выполнена в традиционном для команды красном цвете, а также дополнена белыми и бирюзовыми полосами. Форма голкипера выполнена в черном цвете.

Ливерпуль представил новую форму на сезон-2020/21 liverpoolfc.com

Стоит отметить, что данная экипировка изготовлена компанией Nike, которая теперь является новым техническим спонсором клуба. Ранее Ливерпуль имел контракт с New Balance.

Ливерпуль представил новую форму на сезон-2020/21 liverpoolfc.com

Напомним, в завершившемся розыгрыше АПЛ Ливерпуль выиграл чемпионский титул, который стал для клуба первым за 30 лет.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед представил домашнюю форму на сезон-2020/21.