Моуринью: Я ненавижу, когда имена произносят неправильно

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью не любит, когда имена и фамилии произносят неправильно.

В отрывке документального фильма про лондонский клуб “Все или ничего“ португальский специалист спрашивает у защитника команды Джафета Танганги, как правильно произносить его фамилию. Услышав ответ, Моуринью признался, что многие люди произносят его имя неверно.

“Я ненавижу, когда имена произносят неправильно. Мое имя все произносят неправильно. Все называют меня Хосе. Я не Хосе, а Жозе“, - отметил Моуринью.

“Everybody says my name wrong“



From now on, there's no excuse for mispronouncing José Mourinho's name#AllorNothingSpurs coming soon… pic.twitter.com/VWbn8eeGK1