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Моуринью: Я ненавижу, когда имена произносят неправильно

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Португальский специалист отметил, люди произносят его имя неверно.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью не любит, когда имена и фамилии произносят неправильно.

В отрывке документального фильма про лондонский клуб “Все или ничего“ португальский специалист спрашивает у защитника команды Джафета Танганги, как правильно произносить его фамилию. Услышав ответ, Моуринью признался, что многие люди произносят его имя неверно.

“Я ненавижу, когда имена произносят неправильно. Мое имя все произносят неправильно. Все называют меня Хосе. Я не Хосе, а Жозе“, - отметил Моуринью.

Ранее Жозе Моуринью оценил уровень Тоттенхэма.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Тоттенхэм, чемпионат Англии, АПЛ
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