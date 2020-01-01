Эвертон заинтересован в приобретении Миколенко
Украинец имеет варианты для продолжения карьеры.
Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко продолжает интересовать европейские клубы.
Как сообщает areanapoli.it., Наполи продолжает следить за украинцем. Руководство итальянцев не может договориться о сделке из-за высокой трансферной стоимости. Динамо требует 12-15 миллионов евро, однако “неаполитанцы“ не могут себе такое позволить.
Другим кандидатом на трансфер Миколенко является Эвертон. Если “ириски“ продадут Люку Диня, которым интересуются Манчестер Сити и Челси, то они попробуют приобрести Виталия.
Действующий контракт Миколенко с Динамо рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что Милан может отказаться от трансфера украинца.
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