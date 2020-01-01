Эвертон заинтересован в приобретении Миколенко

Украинец имеет варианты для продолжения карьеры.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко продолжает интересовать европейские клубы.

Как сообщает areanapoli.it., Наполи продолжает следить за украинцем. Руководство итальянцев не может договориться о сделке из-за высокой трансферной стоимости. Динамо требует 12-15 миллионов евро, однако “неаполитанцы“ не могут себе такое позволить.

Другим кандидатом на трансфер Миколенко является Эвертон. Если “ириски“ продадут Люку Диня, которым интересуются Манчестер Сити и Челси, то они попробуют приобрести Виталия.

Действующий контракт Миколенко с Динамо рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Милан может отказаться от трансфера украинца.