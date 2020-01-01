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Эвертон заинтересован в приобретении Миколенко

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Украинец имеет варианты для продолжения карьеры.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко продолжает интересовать европейские клубы.

Как сообщает areanapoli.it., Наполи продолжает следить за украинцем. Руководство итальянцев не может договориться о сделке из-за высокой трансферной стоимости. Динамо требует 12-15 миллионов евро, однако “неаполитанцы“ не могут себе такое позволить.

Другим кандидатом на трансфер Миколенко является Эвертон. Если “ириски“ продадут Люку Диня, которым интересуются Манчестер Сити и Челси, то они попробуют приобрести Виталия.

Действующий контракт Миколенко с Динамо рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Милан может отказаться от трансфера украинца.

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Теги: Виталий Миколенко, Динамо Киев, Эвертон, Наполи, футбол
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