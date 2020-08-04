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"Гордость. Вера. ДНК": Манчестер Юнайтед представил домашнюю форму на сезон 2020/21

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"Красные дьяволы" сохранили традиционные цвета.
Манчестер Юнайтед презентовал новую форму
Манчестер Юнайтед презентовал новую форму
www.manutd.com

Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на предстоящий сезон, об этом сообщает официальный сайт команды.

Экипировка выполнена от Adidas. Форма сохранила традиционный цвет - красный. Шорты будут выполнены в белом цвете.

Слоган презентации -  “Гордость. Вера. ДНК. И все, что делает нас Манчестер Юнайтед“.

Ранее Зинченко презентовал выездную форму Манчестер Сити на сезон-2020/21.

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Теги: Манчестер Юнайтед, форма, экипировка, АПЛ, чемпионат Англии, Adidas
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