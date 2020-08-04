"Гордость. Вера. ДНК": Манчестер Юнайтед представил домашнюю форму на сезон 2020/21

"Красные дьяволы" сохранили традиционные цвета.

Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на предстоящий сезон, об этом сообщает официальный сайт команды.

Экипировка выполнена от Adidas. Форма сохранила традиционный цвет - красный. Шорты будут выполнены в белом цвете.

Слоган презентации - “Гордость. Вера. ДНК. И все, что делает нас Манчестер Юнайтед“.

Ранее Зинченко презентовал выездную форму Манчестер Сити на сезон-2020/21.