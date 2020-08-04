"Гордость. Вера. ДНК": Манчестер Юнайтед представил домашнюю форму на сезон 2020/21
"Красные дьяволы" сохранили традиционные цвета.
Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на предстоящий сезон, об этом сообщает официальный сайт команды.
Экипировка выполнена от Adidas. Форма сохранила традиционный цвет - красный. Шорты будут выполнены в белом цвете.
Слоган презентации - “Гордость. Вера. ДНК. И все, что делает нас Манчестер Юнайтед“.
Pride. Belief. DNA. pic.twitter.com/rFjuIoZv4w— adidas Football (@adidasfootball) August 4, 2020
Ранее Зинченко презентовал выездную форму Манчестер Сити на сезон-2020/21.
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