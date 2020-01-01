Санчес разорвет контракт с Манчестер Юнайтед

Игрок настроен на полноценный переход в Интер.

Вингер Манчестер Юнайтед Алексис Санчес, который в текущем сезоне выступал за Интер на правах аренды, разорвет контракт с “красными дьяволами“, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Читай также: Лукаку: Мы идем правильным путем

По информации источника, чилиец хочет продолжить карьеру под руководством Антонио Конте. Санчес намерен перебраться в Интер в качестве свободного агента. Благодаря этому Манчестер Юнайтед сможет сэкономить 60 млн евро на его зарплате.

Отмечается, что Санчес подпишет с Интером трехлетний контракт. По соглашению он будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Санчес провел за Интер 22 матча в Серии А, в которых забил четыре гола и выполнил девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что футболист Интера устроил пьяный дебош в больнице.