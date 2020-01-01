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Бывший футболист Ливерпуля назвал единственную слабость Ван Дейка

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Туре выделил важные качества защитника.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Бывший футболист Ливерпуля и Арсенала Коло Туре поделился мнением о защитнике “мерсисайдцев“ Вирджиле Ван Дейке.

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“Он невероятный игрок. Лучший футболист. У него отличная скорость, рост, прыгает высоко. У ван Дейка имеется техника, у него есть абсолютно все.

Но у него есть и слабость. Не видел, чтобы многие футболисты бросали ему вызов один на один. Мне кажется, это единственный его недостаток. Ван Дейк и правда умный игрок“, - приводит его слова Goal.com со ссылкой на Stats Perform News.

Ранее Ван Дейк назвал ключевую причину перехода в Ливерпуль.

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Теги: Коло Туре, Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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