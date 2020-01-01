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Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед

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Англичанин подпишет пятилетний контракт.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Футболист дортмундской Боруссии Джейдон Санчо близок к тому, чтобы покинуть немецкий клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо, игрок уже согласовал предварительный контракт с “красными дьяволами“. Ожидается, что Джейдон подпишет пятилетний контракт с командой.

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Представители клубов уже провели предварительные переговоры. По итогам встречи команды обсудили вариант трансфера в рассрочку. Стороны все еще не договорились, но переговоры продолжаются.

Действующий контракт Джейдона со “шмелями“ рассчитан до 2022 года.

В сезоне-2019/20 Санчо провел 44 матча за Боруссию, в которых забил 20 голов и выполнил 19 результативных передач.

Отметим, что Боруссия Д нашла замену Санчо.

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Теги: Джейдон Санчо, Боруссия Дортмунд, Манчестер Юнайтед, футбол
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