Новое правило: В Англии будут удалять футболистов, умышленно кашляющих на соперников

Коронавирус внес новые изменения в футбол.

Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела новые рекомендации для судей, которые связаны с пандемией коронавируса.

Как сообщает The Times, арбитры получат право показывать красные карточки футболистам, которые будут намеренно кашлять на игроков соперника или официальных лиц матча.

Отмечается, что судьи не будут нести ответственность за контроль над соблюдением социальной дистанции во время празднования голов, они также не смогут наказывать игроков за плевки.

Ранее сообщалось, что Иличич рискует пропустить матч Аталанты в Лиге чемпионов из-за проблем с психикой.