Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новое правило: В Англии будут удалять футболистов, умышленно кашляющих на соперников

Комментариев: 0
Коронавирус внес новые изменения в футбол.
Арбитры получили новые рекомендации
Арбитры получили новые рекомендации
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела новые рекомендации для судей, которые связаны с пандемией коронавируса.

Как сообщает The Times, арбитры получат право показывать красные карточки футболистам, которые будут намеренно кашлять на игроков соперника или официальных лиц матча.

Отмечается, что судьи не будут нести ответственность за контроль над соблюдением социальной дистанции во время празднования голов, они также не смогут наказывать игроков за плевки.

Ранее сообщалось, что Иличич рискует пропустить матч Аталанты в Лиге чемпионов из-за проблем с психикой.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь