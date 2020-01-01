Англичанин выделил игрока "горожан".

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Уэйн Руни назвал главное оружие Манчестер Сити.

“Не сомневаюсь в том, что де Брюйне - главное оружие Ман Сити. Возможно, он входит в тройку лучших игроков мира прямо сейчас.

Читай также: Де Брюйне стал лучшим ассистентом АПЛ, повторив достижение Анри

Играть против - это всегда сложно. Де Брюйне напоминает мне Стивена Джеррарда. Он постоянно уходит вправо и забивает блестящие голы, как Стиви. Что мне больше всего нравится в нем, так это то, что он не боится рисковать, не старается играть легко, а выбирает тяжелые для исполнения пасы.

Когда он владеет мячом, другие футболисты начинают делать забегания. Это самый большой комплимент, который можно сделать полузащитнику.

Во времена Манчестер Юнайтед, когда Райан Гиггз получал мяч, то я убегал, ведь знал, что он попытается меня найти пасом. Если это удастся, он выведет меня к воротам. Де Брюйне такой же. Соперники думают, что они могут заставить его пасовать поперек поля, но Кевин может отдавать передачи сквозь минимальное свободное пространство“, - приводит слова Руни Goal со ссылкой на The Times.

Ранее Гвардиола заявил, что бельгиец - лучший полузащитник мира.