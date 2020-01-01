Артета завоевал свой первый трофей в качестве главного тренера

Микель Артета привел Арсенал к победе в Кубке Англии.

Лондонский Арсенал благодаря дублю Пьер-Эмерика Обамеянга сумел обыграть Челси в финале Кубка Англии (2:1).

Таким образом, “канониры“ завоевали трофей, который стал первым для Микеля Артеты в качестве главного тренера. Более того, это не только первый трофей с Арсеналом, но и дебютный трофей в его карьере менеджера.

Напомним, Артета встал у руля Арсенала в декабре 2019 года. До этого он работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Арсенал сыграет в Лиге Европы-2020/21 благодаря победе в Кубке Англии.