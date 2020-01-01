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Арсенал сыграет в Лиге Европы

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Триумф в Кубке Англии позволил "канонирам" получить место в еврокубковом турнире.
Арсенал будет играть в Лиге Европы
Арсенал будет играть в Лиге Европы
Getty Images

В финале Кубка Англии Арсенал переиграл Челси со счетом 2:1 и завоевал трофей, который стал для “канониров“ 14-м в истории.

Эта победа позволила подопечным Артеты получить путевку в групповой этап Лиги Европы в следующим сезоне.

Таким образом, Вулверхэмптон, занявший седьмое место в турнирной таблице АПЛ, на данный момент остался без еврокубков, но у “волков“ есть шанс получить место в Лиге чемпионов в случае победы в ЛЕ в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может попасть в Лигу Европы при определенных условиях.

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Теги: Арсенал, Кубок Англии, Лига Европы, футбол
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