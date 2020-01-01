Арсенал завоевал Кубок Англии сезона-2019/20

Капитан "канониров" принес своей команде победу над Челси.

Сегодня, 1 августа, в финале Кубка Англии Арсенал сумел обыграть Челси в финале Кубка Англии со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе Уэмбли.

Первыми в этом противостоянии забили “синие“ - на 5-й минуте встречи Кристиан Пулишич поразил ворота соперника, установив также уникальное достижение. Чуть позже Кристиан мог оформить дубль, но Мартинес сумел справиться с ударом американца.

Кристиан Пулишич радуется забитому мячу Getty Images

Постепенно подопечные Миккеля Артеты взяли мяч под свой контроль и “засели“ на чужой половине поля. В итоге Пепе забил, но его гол отменили из-за офсайда, в котором находился капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг.

Однако в итоге именно габонец и распечатал ворота Кабальеро - Аспиликуэта сбил Обамеянга в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Пьер-Эмерик уверенно реализовал 11-метровый, сделав счет на табло 1:1.

Пьер-Эмерик Обамеянг исполняет пенальти Getty Images

На этом Арсенал не остановился и продолжил наседать на соперника, а вот атаки “синих“ становились все реже. На старте второго тайма Пулишич получил травму - он потянул заднюю поверхность бедра и покинул поле.

Кристиан Пулишич получил травму Getty Images

Несмотря на это, Челси все же сумел немного перехватить инициативу, но довести дело до гола у них все же не получалось, и не помогали в этом даже заработанные угловые. А вот Арсенал, забрав себе мяч, быстро вышел вперед - Обамеянг получил пас от Пепе, убрал Зума на замахе и легко разобрался с Кабальеро.

Пьер-Эмерик Обамеянг обыгрывает Вилли Кабальеро Getty Images

Через несколько минут после этого “синие“ остались в меньшинстве - Ковачич получил вторую желтую карточку за фол против Джаки. Арсенал не сумел забить, имея численное преимущество, но хватило и дубля Обамеянга, чтобы завоевать свой 14-й в истории Кубок Англии.

Пьер-Эмерик Обамеянг с трофеем Getty Images

Арсенал - Челси 2:1

Голы: Обамеянг, 28 (с пенальти), 67 - Пулишич, 5

Арсенал: Мартинес - Холдинг, Давид Луис (Папастатопулос, 88), Тирни (Колашинац, 90+13) - Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз - Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 82), Обамеянг.

Челси: Кабальеро - Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои, 79) - Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо - Маунт, (Баркли, 78) Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Педро, 49).

Предупреждения: Себальос - Ковачич, Аспиликуэта, Маунт, Рюдигер, Баркли.

Удаление: Ковачич, 73 (повторное предупреждение).