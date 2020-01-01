Пулишич - первый американец, забивший в финале Кубка Англии

Полузащитник открыл счет в поединке против Челси.

Сегодня, 1 августа, в Лондоне на стадионе Уэмбли проходит финальный матч Кубка Англии, в котором встретились два столичных клуба - Арсенал и Челси.

На пятой минуте поединка полузащитник "синих" Кристиан Пулишич нанес точный удар по воротам Эмилиано Мартинеса и вывел свою команду вперед.

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Этот гол позволил 21-летнему футболисту установить уникальное достижение - он стал первым в истории американцем, который забил в финале Кубка Англии.

Стоит отметить, что позже Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет, а потом вывел Арсенал вперед. На данный момент "канониры" ведут со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что голкипер Челси Вилли Кабальеро установил рекорд клуба в финале Кубка Англии.