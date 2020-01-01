Обамеянг стал первым африканцем, который вышел на финал Кубка Англии в роли капитана

Габонский форвард вывел Арсенал на поле в качестве капитана.

Сегодня, 1 августа, в Лондоне на стадионе Уэмбли проходит финальный матч Кубка Англии, в котором встретились два столичных клуба - Арсенал и Челси.

В качестве капитана "канониров" на поле вышел нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, благодаря чему он установил уникальное достижение.

Габонский футболист стал первым африканским футболистом в истории, который начал решающий поединок Кубка Англии с первых минут с капитанской повязкой.

Ранее сообщалось, что голкипер Челси Вилли Кабальеро установил рекорд клуба в финале Кубка Англии.