Обамеянг стал первым африканцем, который вышел на финал Кубка Англии в роли капитана
Габонский форвард вывел Арсенал на поле в качестве капитана.
Сегодня, 1 августа, в Лондоне на стадионе Уэмбли проходит финальный матч Кубка Англии, в котором встретились два столичных клуба - Арсенал и Челси.
В качестве капитана "канониров" на поле вышел нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, благодаря чему он установил уникальное достижение.
Габонский футболист стал первым африканским футболистом в истории, который начал решающий поединок Кубка Англии с первых минут с капитанской повязкой.
Ранее сообщалось, что голкипер Челси Вилли Кабальеро установил рекорд клуба в финале Кубка Англии.
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