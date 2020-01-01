Голкипер Челси установил рекорд клуба в финале Кубка Англии

Вильфредо Кабальеро вышел на финальный поединок в возрасте 38 лет и 308 дней.

Вратарь Челси Вильфредо Кабальеро вышел в стартовом составе “синих“ в финале Кубка Англии против Арсенала.

Как сообщает OptaJoe, Кабальеро установил рекорд клуба - он стал самым возрастным игроком “пенсионеров“, который сыграл в решающем матче второго по значимости турнира Англии. Вилли вышел на поле в возрасте 38 лет и 308 дней.

Аргентинец за свою карьеру успел поиграть в Бока Хуниорс (19 матчей во всех турнирах), Эльче (195), Арсенал Саранди (13), Малагу (133) и Манчестер Сити (48). В Челси он проводит свой третий сезон (34 матча).

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович установил личный рекорд в чемпионате Италии.