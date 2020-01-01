Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Голкипер Челси установил рекорд клуба в финале Кубка Англии

Комментариев: 0
Вильфредо Кабальеро вышел на финальный поединок в возрасте 38 лет и 308 дней.
Вилли Кабальеро
Вилли Кабальеро
Getty Images

Вратарь Челси Вильфредо Кабальеро вышел в стартовом составе “синих“ в финале Кубка Англии против Арсенала.

Как сообщает OptaJoe, Кабальеро установил рекорд клуба - он стал самым возрастным игроком “пенсионеров“, который сыграл в решающем матче второго по значимости турнира Англии. Вилли вышел на поле в возрасте 38 лет и 308 дней.

Аргентинец за свою карьеру успел поиграть в Бока Хуниорс (19 матчей во всех турнирах), Эльче (195), Арсенал Саранди (13), Малагу (133) и Манчестер Сити (48). В Челси он проводит свой третий сезон (34 матча).

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович установил личный рекорд в чемпионате Италии.

Поделись:
Теги: Вильфредо Кабальеро, Вилли Кабальеро, Челси, Кубок Англии, футбол, рекорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь