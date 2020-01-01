АПЛ презентовала мяч на сезон-2020/21

Английская Премьер-лига показала дизайн футбольного мяча, который будет использоваться в следующем сезоне.

Английская Премьер-лига показала мяч, которым команды будут играть в чемпионате в сезоне-2020/21.

Как сообщает официальный Twitter АПЛ, дизайн "круглого" разработан всемирно известной компанией Nike. Слоганом нового мяча стал "Темп, точность и взрывоопасность".

Дизайн нового мяча АПЛ на сезон-2020/21 twitter.com/premierleague

Для сравнения, вот так выглядел мяч, которым играли в АПЛ в сезоне-2019/20.

Мяч, которым играли в АПЛ в сезоне-2019/20 Getty Images

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп стал лучшим тренером года в АПЛ.