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АПЛ презентовала мяч на сезон-2020/21

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Английская Премьер-лига показала дизайн футбольного мяча, который будет использоваться в следующем сезоне.
АПЛ представила мяч на сезон-2020/21
АПЛ представила мяч на сезон-2020/21
premierleague.com

Английская Премьер-лига показала мяч, которым команды будут играть в чемпионате в сезоне-2020/21.

Как сообщает официальный Twitter АПЛ, дизайн "круглого" разработан всемирно известной компанией Nike. Слоганом нового мяча стал "Темп, точность и взрывоопасность".

Дизайн нового мяча АПЛ на сезон-2020/21
Дизайн нового мяча АПЛ на сезон-2020/21
twitter.com/premierleague

Для сравнения, вот так выглядел мяч, которым играли в АПЛ в сезоне-2019/20.

Мяч, которым играли в АПЛ в сезоне-2019/20
Мяч, которым играли в АПЛ в сезоне-2019/20
Getty Images

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп стал лучшим тренером года в АПЛ.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, чемпионат Англии, мяч, дизайн, Nike
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