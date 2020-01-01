Полузащитник МЮ: Не очень хорошо отношусь к Ван Дейку, он действительно высокомерный

Андреас Перейра раскритиковал нидерландца.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра высказался о футболистах Ливерпуля Джеймсе Милнере и Вирджиле ван Дейке.

“Мне не нравится Милнер, вообще не нравится.

Также, если честно, я не очень хорошо отношусь к этому защитнику, Ван Дейку. Он действительно высокомерный. Но я уважаю его, он хороший футболист.

У нас с ним были столкновения на поле. Он скучный“, - цитирует Перейру ESPN со ссылкой на Desimpedidos.

Ранее Ван Дейк прокомментировал досрочную победу команды в АПЛ.