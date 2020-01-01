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Фергюсон поздравил Клоппа с чемпионством

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Наставник "красных дьяволов" похвалил своего коллегу.
Сэр Алекс Фергюсон
Сэр Алекс Фергюсон
Getty Images

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Сэр Алекс Фергюсон поздравил наставника Ливерпуля Юргена Клоппа с получением награды лучшему тренеру года в АПЛ.

“Юрген, это фантастика. Мы говорим о том, что Лидс провел 16 лет в Чемпионшипе, но, с тех пор как Ливерпуль выигрывал чемпионат Англии, прошло 30 лет. Вы полностью заслужили это, уровень вашей команды был невероятным.

Твоя личность пронизывает весь клуб. Это было изумительное выступление. Я прощу тебя за то, что разбудил меня в 3:30, чтобы сказать, что выиграл чемпионат. Ты полностью заслужил это. Молодец“, - цитирует Фергюсона Sky Sports.

Ранее Юрген Клопп рассказал о встрече с Алексом Фергюсоном.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Юрген Клопп, Сэр Алекс Фергюсон, АПЛ, чемпионат Англии
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