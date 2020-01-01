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"Словно Папа Римский": Клопп - о встрече с Фергюсоном

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Немец был под большим впечатлением.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился воспоминанием о первой встрече с бывшим наставником Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном.

“Знаю, что такие высказывания не совсем уместны для тренера Ливерпуля, но я восхищаюсь сэром Алексом. Он был первым британским тренером, которого мне посчастливилось увидеть.

Мы вместе позавтракали. Не уверен, помнит ли он ту встречу, но я запомнил ее на всю жизнь. Для меня это было все равно что встретить Папу Римского“, - приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, что Клопп - лучший тренер года в АПЛ.

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Теги: Юрген Клопп, АПЛ, чемпионат Англии, Ливерпуль, футбол
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