"Словно Папа Римский": Клопп - о встрече с Фергюсоном

Немец был под большим впечатлением.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился воспоминанием о первой встрече с бывшим наставником Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном.

“Знаю, что такие высказывания не совсем уместны для тренера Ливерпуля, но я восхищаюсь сэром Алексом. Он был первым британским тренером, которого мне посчастливилось увидеть.

Мы вместе позавтракали. Не уверен, помнит ли он ту встречу, но я запомнил ее на всю жизнь. Для меня это было все равно что встретить Папу Римского“, - приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, что Клопп - лучший тренер года в АПЛ.