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Клопп - лучший тренер года в АПЛ

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Наставник получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
LMA

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим наставником по итогам текущего сезона чемпионата Англии.

Немецкий специалист стал лучшим тренером АПЛ сезона-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии. Клопп получил индивидуальную награду имени сэра Алекса Фергюсона.

LMA

Напомним, что “красные“ впервые стали чемпионами с 1990 года, набрав рекордное количество очков - 99.

Отметим, что Эдерсон стал обладателем “Золотой перчатки“. Кроме того, Варди - самый возрастной лучший бомбардир АПЛ.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, индивидуальная награда
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