Клопп - лучший тренер года в АПЛ

Наставник получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим наставником по итогам текущего сезона чемпионата Англии.

Немецкий специалист стал лучшим тренером АПЛ сезона-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии. Клопп получил индивидуальную награду имени сэра Алекса Фергюсона.

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Напомним, что “красные“ впервые стали чемпионами с 1990 года, набрав рекордное количество очков - 99.

Отметим, что Эдерсон стал обладателем “Золотой перчатки“. Кроме того, Варди - самый возрастной лучший бомбардир АПЛ.