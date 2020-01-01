Клопп - об уходе Ловрена: Еще одна легенда покинула Ливерпуль

Хорват может вернуться в английский клуб.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал трансфер защитника команды Деяна Ловрена в Зенит.

“Еще одна легенда Ливерпуля покидает клуб. Он был очень важной частью команды с самого первого дня, когда я пришел. Помню, когда мы еще с Дортмундом играли против Ливерпуля во время предсезонки, он забил головой с невероятной силой. Этот образ был в моей голове, когда я пришел сюда и думал о наших защитниках.

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Он проводил прекрасные матчи и забил один из самых важнейших голов в нашей истории - 4:3 с Боруссией. Прекрасный момент на память.

Когда он был в форме, он часто был в составе. Замечательный игрок и отличный человек. Ловрен - примерный спортсмен, у него есть все, что нужно. Теперь он отправляется в Россию, но он всегда может вернуться к нам - мы будем рады, ведь он и вправду приятный парень.

В первой половине сезона он был в основе и проводил отличные матчи, пока не получил травму. Желаю ему всего наилучшего“, - приводит слова Клоппа официальный сайт “красных“.

Напомним, что Ливерпуль пропустил самый быстрый гол в АПЛ в своей истории.