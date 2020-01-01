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Манчестер Юнайтед установил уникальный рекорд АПЛ

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"Красные дьяволы" вошли в историю чемпионата Англии.
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Getty Images

В рамках заключительного тура чемпионата Англи Манчестер Юнайтед на выезде добыл уверенную победу над Лестером (2:0). Благодаря удачному исходу игры “красные дьяволы“ вошли в топ-4 АПЛ.

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Первый гол в поединке забил Бруно Фернандеш. Португалец уверенно реализовал пенальти. Для Манчестер Юнайтед этот 11-метровый стал четырнадцатым в сезоне, который был забит. Этот удар позволил установить рекорд по пенальти в АПЛ.

Подопечные Оле-Гуннара Сульшера побили предыдущие достижения Кристал Пэлас и Лестера в сезонах-2004/05 и 2015/16 соответственно, когда они реализовали по 13 пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Манчестер Юнайтед.

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Теги: Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, рекорд
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