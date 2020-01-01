Фернандеш: Мы достойны участвовать в Лиге чемпионов

Португалец отметил, что важно показывать хорошую игру в каждом матче.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш высказался об участии команды в еврокубках.

“На данный момент мы сосредоточены на Лиге Европы, потому что это действительно хороший трофей, и мы хотим победить. Я приехал в Манчестер, чтобы завоевывать титулы. Нам нужно играть в каждую игру хорошо, чтобы выиграть.

Конечно, игра в Лиге чемпионов всегда особенная, и я надеюсь, что это будет происходить при болельщиках. Мы достойны участвовать в лучших матчах, в лучших европейских соревнованиях. Не имею ничего против Лиги Европы, но все знают, что лучший турнир - Лига чемпионов “, - cказал Фернандеш в интервью MUTV.

Напомним, в заключительном туре АПЛ Манчестер Юнайтед обыграл Лестер и попал в Лигу чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор матча.