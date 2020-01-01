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Ньюкасл - Ливерпуль 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Красные" одержали победу на выезде.

Ньюкасл - Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Ньюкасл - Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Getty Images

Ливерпуль обыграл Ньюкасл в заключительном туре чемпионата Англии. На гол Гейла “красные“ ответили точными ударами Ван Дейка, Ориги и Мане.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ньюкасл - Ливерпуль:

Ньюкасл - Ливерпуль 1:3

Голы: Гейл, 1 - Ван Дейк, 38, Ориги, 59, Мане, 89

Ньюкасл: Дубравка - Манкильо, Фернандес, Роуз (Уоттс, 74) - Лазаро, Шелви, Бенталеб (Ш. Лонгстафф, 49), Альмирон (Хейден, 70), Ритчи - Сен-Максимен (Жоэлинтон, 46), Гейл (Кэрролл, 70)

Ливерпуль: Алиссон - Уильямс (Александер-Арнольд, 84), Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Милнер, Вейналдум, Кейта (Джонс, 85) - Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 64), Ориги (Салах, 64), Минамино (Мане, 64)

Предупреждение: Фернандес

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Теги: футбол, Ньюкасл, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии, видео голов, обзор матча
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