Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер: Не многие предсказывали, что МЮ финиширует третьим

Комментариев: 0
Норвежский специалист доволен своими игроками.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Лестером (2:0) в последнем туре Прмьер-лиги. Эта победа позволила манкунианцам занять третье место в турнирной таблице.

“Не многие предсказывали, что МЮ финиширует третьим. Все думали, что мы будем шестыми или седьмыми. Такие прогнозы мотивируют и делают меня сильнее. Но, пожалуйста, не хвалите меня слишком много.

Я верю в то, что делаю. Считаю, что третье место - это огромное достижение игроков и всего клуба. Я уже успел поговорить со всеми. Сказал им, что у нас получился фантастический сезон. Мы создаем культуру. Я очень рад и горжусь усилиями футболистов.

Должны признать, что Фернандеш оказал огромное влияние на этот результат. Он забивал и отдавал передачи, но нам также помог его менталитет и энтузиазм. Возможно, в матче с Лестером вы видели уставшего Бруно, но он играл очень много. Он не щадит себя и это нужно будет исправить“, - цитирует Сульшера Sky Sports.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Лестер.

Поделись:
Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь