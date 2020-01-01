Сульшер: Не многие предсказывали, что МЮ финиширует третьим

Норвежский специалист доволен своими игроками.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Лестером (2:0) в последнем туре Прмьер-лиги. Эта победа позволила манкунианцам занять третье место в турнирной таблице.

“Не многие предсказывали, что МЮ финиширует третьим. Все думали, что мы будем шестыми или седьмыми. Такие прогнозы мотивируют и делают меня сильнее. Но, пожалуйста, не хвалите меня слишком много.

Я верю в то, что делаю. Считаю, что третье место - это огромное достижение игроков и всего клуба. Я уже успел поговорить со всеми. Сказал им, что у нас получился фантастический сезон. Мы создаем культуру. Я очень рад и горжусь усилиями футболистов.

Должны признать, что Фернандеш оказал огромное влияние на этот результат. Он забивал и отдавал передачи, но нам также помог его менталитет и энтузиазм. Возможно, в матче с Лестером вы видели уставшего Бруно, но он играл очень много. Он не щадит себя и это нужно будет исправить“, - цитирует Сульшера Sky Sports.

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