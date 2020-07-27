Бывший капитан МЮ: Команде нужен вратарь получше, чем Де Хеа

Рой Кин считает, что испанец совершает слишком много ошибок.

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин высказался о голкипере команды Давиде де Хеа.

“Я никогда не был большим поклонником Давида. Он совершает слишком много ошибок, больших ошибок, которые стоят Юнайтед важных очков. Если они хотят бороться за титул Премьер-лиги, то им нужен вратарь получше.

Нападающих убирают из состава или продают, то же самое касается полузащитников, но по какой-то причине они считают, что проблема с вратарем может подождать. Футбол так не работает. Все видели, насколько лучше стал Ливерпуль, когда сменил голкипера.

Так в чем проблема? Если Де Хеа не справляется, допускает ошибки, поменяйте его. В мире есть хорошие вратари“, - приводит слова Кина Sky Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед обыграл Лестер в последнем туре и попал в Лигу чемпионов.