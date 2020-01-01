Мойес: Ярмоленко изменил ход игры с Астон Виллой

Шотландский специалист похвалил своего подопечного.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес высказался о выступлении полузащитника Андрея Ярмоленко в матче 38 тура чемпионата Англии против Астон Виллы (1:1).

“Вы всегда рассчитываете, что футболист выйдет со скамейки и внесет изменения. Ярмоленко сделал это, он изменил ход игры. Андрей забил два важных гола в последних поединках сезона (против Челси и Астон Виллы - прим. ред.). Думаю, что победа над Челси важнее, чем сегодняшний результат.

В любом случае, игроки показали хорошую игру против Челси, Норвича и Манчестер Юнайтед, когда это было очень нужно. За это они заслуживают большого уважения“, - приводит слова Мойеса пресс-служба “молотобойцев“.

Напомним, Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком Вест Хэма против Астон Виллы по версии WhoScored. Смотрите также видео голов и обзор матча.