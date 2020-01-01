Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мойес: Ярмоленко изменил ход игры с Астон Виллой

Комментариев: 0
Шотландский специалист похвалил своего подопечного.
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес высказался о выступлении полузащитника Андрея Ярмоленко в матче 38 тура чемпионата Англии против Астон Виллы (1:1).

“Вы всегда рассчитываете, что футболист выйдет со скамейки и внесет изменения. Ярмоленко сделал это, он изменил ход игры. Андрей забил два важных гола в последних поединках сезона (против Челси и Астон Виллы - прим. ред.). Думаю, что победа над Челси важнее, чем сегодняшний результат.

В любом случае, игроки показали хорошую игру против Челси, Норвича и Манчестер Юнайтед, когда это было очень нужно. За это они заслуживают большого уважения“, - приводит слова Мойеса пресс-служба “молотобойцев“.

Напомним, Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком Вест Хэма против Астон Виллы по версии WhoScored. Смотрите также видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии, АПЛ, Дэвид Мойес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь