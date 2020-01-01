Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Андрей Ярмоленко вырвал для "молотобойцев" ничью.

Вест Хэм - Астон Вилла: видео голов и обзор матча Getty Images

Вест Хэм разошелся миром с Астон Виллой в рамках 38 тура чемпионата Англии.

Счет в матче открыли гости - в конце второго тайма отметился Грилиш. Уже через две минуты Андрей Ярмоленко точным ударом добыл для своей команды ничью.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вест Хэм - Астон Вилла:

Вест Хэм - Астон Вилла 1:1

Голы: Ярмоленко, 86 - Грилиш, 84

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Джонсон - Соучек, Райс - Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл, Форнальс (Лансини, 67) - Антонио (Алле, 46).

Астон Вилла: Рейна - Гилберт (Хаус, 76), Конса, Мингс, Таргетт - Дуглас Луис -Трезеге (Эль-Гази, 90), Макгинн, Хурихейн (Накамба, 76), Грилиш - Саматта (Дэвис, 67).

Предупреждения: Антонио, Фредерикс - Саматта.