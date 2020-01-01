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Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Лисы" не смогли финишировать в топ-4.

Лестер - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
Лестер - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
Getty Images

Манчестер Юнайтед обыграл Лестер в рамках 38 тура чемпионата Англии. Голы на счету Фернандеша и Лингарда.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Манчестер Юнайтед:

Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Фернандеш, 72 (с пенальти, 71), Лингард, 90+8

Лестер: Шмейхель - Джастин, Морган, Эванс - Олбрайтон (Грей, 73), Чаудхери (Прат, 73), Ндиди, Тилеманс (Барнс, 73), Томас (Херст, 88) - Ихеаначо (Перес, 58), Варди

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс - Погба, Матич - Гринвуд (Лингард, 77), Фернандеш (Мактоминей, 86), Рэшфорд (Фосу-Менса, 90+7) - Марсиаль (Игало, 90+7)

Предупреждения: Эванс - Магуайр, Линделеф, Матич, Уильямс

Удаление: Эванс, 90+4

Эта победа позволила манкунианцам завершить сезон на третьем месте и пробиться в Лигу чемпионов. Лестер, в свою очередь, финишировал на пятой строчке.

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Теги: футбол, Лестер, Манчестер Юнайтед, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии, АПЛ
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