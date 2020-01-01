Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед обыграл Лестер в рамках 38 тура чемпионата Англии. Голы на счету Фернандеша и Лингарда.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Манчестер Юнайтед:
Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Фернандеш, 72 (с пенальти, 71), Лингард, 90+8
Лестер: Шмейхель - Джастин, Морган, Эванс - Олбрайтон (Грей, 73), Чаудхери (Прат, 73), Ндиди, Тилеманс (Барнс, 73), Томас (Херст, 88) - Ихеаначо (Перес, 58), Варди
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс - Погба, Матич - Гринвуд (Лингард, 77), Фернандеш (Мактоминей, 86), Рэшфорд (Фосу-Менса, 90+7) - Марсиаль (Игало, 90+7)
Предупреждения: Эванс - Магуайр, Линделеф, Матич, Уильямс
Удаление: Эванс, 90+4
Эта победа позволила манкунианцам завершить сезон на третьем месте и пробиться в Лигу чемпионов. Лестер, в свою очередь, финишировал на пятой строчке.
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