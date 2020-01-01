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Варди - самый возрастной лучший бомбардир АПЛ

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Джейми Варди завоевал "Золотую бутсу", установив при этом рекорд.
Джейми Варди с "Золотой бутсой"
Джейми Варди с "Золотой бутсой"
Getty Images

В Англии состоялся заключительный, 38-й тур чемпионата страны по футболу, по итогам которого игрокам были вручены индивидуальные награды.

Нападающий Лестера Джеми Варди не забил в последнем поединке против Манчестер Юнайтед, однако это не помешало ему стать лучшим бомбардиров АПЛ с результатом в 23 гола.

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг в последнем туре забил дважды, а Дэнни Ингз из Саутгемптона один раз, но оба остановились на отметке в 22 гола.

"Золотая бутса", которую вручили Джейми Варди
Getty Images

Лучшие бомбардиры чемпионата Англии сезона-2019/20:

1. Джейми Варди (Лестер) - 23.
2-3. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 22.
2-3. Дэнни Ингз (Саутгемптон) - 22.
4. Рахим Стерлинг (Ман Сити) - 20.
5. Мохаммед Салах (Ливерпуль) - 19.

Стоит также отметить, что Варди не только стал лучшим бомбардиром, а также установил новый рекорд - он добыл этот трофей в возрасте 33 лет, став самым возрастным лучшим бомбардиром турнира.

Как сообщает OptaJoe, Варди побил достижение Дидье Дрогба, который 10 лет назад, выступая за Челси, забил 29 мячей в 32-летнем возрасте.

Также в топ-5 самых возрастных лучших снайперов входят Димитар Бербатов (Манчестер Юнайтед, сезон-2010/11), Николя Анелька (Челси, 2008/09) и Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал, 2018/19).

Ранее сообщалось, что лучшим ассистентом АПЛ стал хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, повторивший рекорд Тьерри Анри.

Другой индивидуальный трофей, “Золотая бутса“, также досталась игроку “горожан“ - голкиперу Эдерсону.

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Теги: Джейми Варди, Лестер, Лестер Сити, Золотая бутса, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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