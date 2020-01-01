Ярмоленко стал лучшим игроком Вест Хэма по версии WhoScored

Украинец появился на поле только во втором тайме, заменив Боуэна.

Андрей Ярмоленко (в центре) в матче против Астон Виллы Getty Images

В заключительном туре нынешнего сезона АПЛ Вест Хэм сыграл вничью с Астон Виллой (1:1).

Украинский игрок “молотобойцев“ Андрей Ярмоленко начал этот поединок на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва. В итоге именно Ярмоленко принес Вест Хэму ничью, забив гол сразу после пропущенного мяча.

Оценив действия украинца, известный портал WhoScored поставил ему 7.1, что стало самой высокой оценкой в команде.

Ближе всех к Ярмоленко оказался Томаш Соучек, получивший 7.0, но он провел на поле весь поединок. У остальных игроков оценка ниже семи.

Вашему вниманию видео гола Ярмоленко, который принес Вест Хэму ничью с Астон Виллой.