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Ярмоленко стал лучшим игроком Вест Хэма по версии WhoScored

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Украинец появился на поле только во втором тайме, заменив Боуэна.
Андрей Ярмоленко (в центре) в матче против Астон Виллы
Андрей Ярмоленко (в центре) в матче против Астон Виллы
Getty Images

В заключительном туре нынешнего сезона АПЛ Вест Хэм сыграл вничью с Астон Виллой (1:1).

Украинский игрок “молотобойцев“ Андрей Ярмоленко начал этот поединок на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва. В итоге именно Ярмоленко принес Вест Хэму ничью, забив гол сразу после пропущенного мяча.

Оценив действия украинца, известный портал WhoScored поставил ему 7.1, что стало самой высокой оценкой в команде.

Ближе всех к Ярмоленко оказался Томаш Соучек, получивший 7.0, но он провел на поле весь поединок. У остальных игроков оценка ниже семи.

Вашему вниманию видео гола Ярмоленко, который принес Вест Хэму ничью с Астон Виллой.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, лучший игрок матча, АПЛ, чемпионат Англии
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