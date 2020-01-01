Тоттенхэм сыграл вничью с Кристал Пэлас и может попасть в ЛЕ при определенных условиях

Арсенал и Вулверхэмптон могут помешать "шпорам" оказаться в еврокубках.

В заключительном туре нынешнего сезона АПЛ Тоттенхэм на выезде сыграл вничью с Кристал Пэлас - 1:1.

Счет в поединке открыл Гарри Кейн точным ударом на 13-й минуте, однако во втором тайме “орлы“ ответили голом Джеффри Шлуппа. Больше никто так и не сумел поразить ворота соперника.

Таким образом, "шпоры" сумели финишировать на шестом месте по итогам сезона, и это позволит команде сыграть в Лиге Европы, одна для этого нужно еще кое-что - чтобы Арсенал и Вулверхэмптон не одержали победы.

Это значит, что Тоттенхэм попадет в Лигу Европы только в том случае, если не будут выполнены сразу два следующих условия (если только одно - Тоттенхэм будет в ЛЕ):

Арсенал выиграет Кубок Англии (“канонирам“ предстоит сыграть в финале с Челси); Вулверхэмптон выиграет Лигу Европы (“волки“ в первом матче 1/8 финала на выезде сыграли 1:1 с Олимпиакосом).

Одна национальная ассоциация может быть представлена в еврокубках максимум семью командами. От Англии в Лигу чемпионов попали Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси, а Лестер забронировал место в Лиге Европы.

Ставший седьмым Вулверхэмптон сыграет в квалификации Лиги Европы, а если выиграет турнир в этом сезоне, то в следующей кампании будет выступать в Лиге чемпионов. Арсенал занял лишь восьмое место, но в случае успеха в Кубке Англии сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.

Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:1

Голы: Шлупп, 53 - Кейн, 13.

Кристал Пэлас: Гуаита - Уорд, Куяте, Данн, Митчелл - Таунсенд, Маккарти, Макартур (Ридевальд, 70), Шлупп (Миливоевич, 85) - Дж. Айю, Заа.

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис - Сиссоко (Скипп, 80), Уинкс - Моура (Санчес, 90+3), Ло Чельсо (Бергвейн, 60), Сон Хын Мин (Алли, 80) - Кейн.

Предупреждения: Маккарти, Митчелл, Куяте - Альдервейрельд, Дайер.