Эдерсон стал обладателем "Золотой перчатки"
Голкипер "горожан" провел 16 "сухих" матчей в завершившемся сезоне АПЛ.
Состоялся заключительный, 38-й тур чемпионата Англии, по итогам которого были вручены индивидуальные награды.
Так, обладателем “Золотой перчатки“ стал голкипер Манчестер Сити Эдерсон, который в сезоне-2019/20 отыграл 16 матчей без пропущенных голов.
На второй строчке по количеству поединков на “ноль“ оказался вратарь Бернли Ник Поуп.
А вот третью позицию разделили сразу пять игроков: Давид Де Хеа (МЮ), Руй Патрисиу (Вулверхэмптон), Дин Хендерсон (Шеффилд), Алиссон (Ливерпуль) и Каспер Шмайхель (Лестер). Все они отыграли 13 “сухих“ матчей.
Ранее сообщалось, что одноклубник Эдерсона Кевин де Брюйне стал лучшим ассистентом АПЛ в сезоне-2019/20.
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