Эдерсон стал обладателем "Золотой перчатки"

Голкипер "горожан" провел 16 "сухих" матчей в завершившемся сезоне АПЛ.

Состоялся заключительный, 38-й тур чемпионата Англии, по итогам которого были вручены индивидуальные награды.

Так, обладателем “Золотой перчатки“ стал голкипер Манчестер Сити Эдерсон, который в сезоне-2019/20 отыграл 16 матчей без пропущенных голов.

Эдерсон (справа) получил "Золотую перчатку" Getty Images

На второй строчке по количеству поединков на “ноль“ оказался вратарь Бернли Ник Поуп.

А вот третью позицию разделили сразу пять игроков: Давид Де Хеа (МЮ), Руй Патрисиу (Вулверхэмптон), Дин Хендерсон (Шеффилд), Алиссон (Ливерпуль) и Каспер Шмайхель (Лестер). Все они отыграли 13 “сухих“ матчей.

Ранее сообщалось, что одноклубник Эдерсона Кевин де Брюйне стал лучшим ассистентом АПЛ в сезоне-2019/20.