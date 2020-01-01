Де Брюйне стал лучшим ассистентом АПЛ, повторив достижение Анри

Бельгиец отдал 20 результативных передач за сезон.

В заключительном 38-м туре чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле разгромил Норвич со счетом 5:0.

Результативной передачей в этом противостоянии отличился бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне. Этот ассист стал 20-м для футболиста в нынешнем сезоне, что сделало полузащитника лучшим ассистентом Премьер-лиги.

Таким образом, Де Брюйне повторил рекорд Тьерри Анри в сезоне-2002/03. Тогда французский нападающий также отдал 20 результативных передач.

Кевин де Брюйне (слева) с трофеем Getty Images

На второй строчке по этому показателю оказался игрок Ливерпуля Трент Александер-Арнольд (13), на третьей - еще один игрок "красных" Эндрю Робертсон (12).

Отметим, что на четвертой позиции оказались сразу три игрока: Мохамед Салах (Ливерпуль), Давид Силва Манчестер Сити), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), каждый из которых отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль пропустил самый быстрый гол в АПЛ в своей истории.