АПЛ: Борнмут и Уотфорд покинули элитный дивизион, Саутгемптон и Брайтон одержали победы

Состоялись матчи заключительного 38-го тура чемпионата Англии.

В заключительном туре чемпионата Англии сезона-2019/20 определились все команды, которые покинули элитный дивизион.

В итоге Астон Вилла сыграла вничью с Вест Хэмом и сумела спастись от вылета, а вот Уотфорд хоть и забил дважды, но все же уступил Арсеналу и отправился в Чемпионшип.

Арсенал - Уотфорд 3:2

Голы: Обамеянг, 5 (пен.), 33, Тирни, 24 - Дини, 43 (пен.), Уэлбек, 66.

Арсенал: Мартинес - Мейтленд-Найлз, Холдинг, Давид Луис, Тирни - Себальос (Нельсон, 72), Джака – Пепе (Торрейра, 72), Уиллок (Колашинац, 57), Обамеянг - Ляказетт (Нкетиа, 57).

Уотфорд: Фостер - Фемения (Мариапа, 45+3), Доусон, Кабаселе, Масина - Сарр, Хьюз (Чалоба, 81), Дукуре (Клеверди, 81), Перейра (Педру, 87) - Уэлбек, Дини.

Предупреждения: Джака, Холдинг, Мартинес - Перейра, Хьюз, Доусон.

Также прописку в АПЛ потерял Борнмут, который в заключительном матче сезона сумел одолеть Эвертон, но этого не хватило для того, чтобы остаться в элите.

Эвертон - Борнмут 1:3

Голы: Мойз Кин, 41 - Кинг, 13, Соланке, 45+1, Станислас, 80.

Эвертон: Пикфорд - Коулман (Сидибе, 58), Майкл Кин, Брентвейт, Динь (Бэйнс, 70) - Андре Гомеш, Дэвис (Бернард, 70) - Уолкотт (Гордон, 58), Сигурдссон, Ришарлисон - Мойзе Кин (Калверт-Льюин, 70).

Борнмут: Рамсдейл - А. Смит, С. Кук, Келли, Рико - Брукс (Станислас, 64), Гослинг, Лерма, Кинг (Уилсон, 88) - Уилсон, Соланке (Биллинг, 64).

Шеффилд Юнайтед в заключительном туре уступил Саутгемптону, финишировав в итоге 9-м и лишившись шансов на еврокубки.

Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед 3:1

Голы: Адамс, 50, 71, Ингс, 84 (с пенальти) - Ландстрем, 26.

Саутгемптон: Маккарти - Уокер-Питерс, Стивенс, Вестергор, Бертран - Армстронг (Смолбон, 30), Уорд-Праус, Ромеу (Обафеми, 90+1), Редмонд - Адамс (Лонг, 84), Ингс.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон - Бэшем (Норвуд, 81), Иган, Робинсон - Болдок, Ландстрем, Берге, Флек, Стивенс - Макберни (Живкович, 52), Шарп (Кларк, 70).

Предупреждения: … - Стивенс.

Брайтон на выезде обыграл Бернли, но для обеих команд это противостояние не имело никакого турнирного значения. Бернли завершил сезон 10-м, а Брайтон - 15-м.

Бернли - Брайтон 1:2

Голы: Вуд, 44 - Биссума, 20, Коннолли, 50.

Бернли: Поуп - Бардсли, Лонг, Тарковски, Питерс - Гудмундссон (Брэйди, 75), Вествуд, Браунхилл, Макнил - Вуд, Родригес (Выдра, 78).

Брайтон: Райан - Уэбстер, Данк, Берн - Лэмпти, Биссума (Муй, 74), Стивенс, Марч (Бернардо, 73) - Конноли (Мюррей, 90), Макаллистер (Преппер, 74), Мопе (Джаханбахш, 90+3).

Предупреждения: Браунхилл, Бардсли, Питерс - …