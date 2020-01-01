МЮ и Челси одержали победы, лишив Лестер места в Лиге чемпионов

В заключительном туре чемпионата Англии определились последние обладатели путевок в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Главной интригой перед стартом заключительного 38-го тура чемпионата Англии была борьба Манчестер Юнайтед, Челси и Лестера за путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Лестер уступал своим конкурентам только на один балл, но в последнем матче сезона уступил МЮ со счетом 0:2 - на 71-й минуте пенальти реализовал Фернандеш, а на 8-й компенсированной минуте Лингард добил соперника, лишив его места в ЛЧ.

Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Фернандеш, 72 (с пенальти, 71), Лингард, 90+8.

Лестер: Шмайхель - Джастин, Морган, Эванс - Олбрайтон (Грей, 73), Чаудхери (Прат, 73), Ндиди, Тилеманс (Барнс, 73), Томас (Херст, 88) - Ихеаначо (Перес, 58), Варди.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс - Погба, Матич - Гринвуд (Лингард, 77), Фернандеш (Мактоминей, 86), Рашфорд (Фосу-Менса, 90+7) - Мартиаль (Игало, 90+7)

Предупреждения: Эванс - Магуайр, Линделеф, Матич, Уильямс.

Удаление: Эванс, 90+4.

Что касается Челси, то подопечные Лэмпарда завершили сезон победой над Вулверхэмптоном со счетом 2:0. Таким образом, "синие" финишировали четвертым, получив последнюю путевку в Лигу чемпионов.

А вот "волки" стали седьмыми и теперь, если Арсенал обыграет Челси в финале Кубка Англии, то Вулверхэмптон останется без еврокубков на следующий сезон.

Челси - Вулверхэмптон 2:0

Голы: Маунт, 45+1, Жиру, 45+4.

Челси: Кабальеро - Аспиликуэта, Зума, Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо (Баркли, 88), Ковачич (Лофтус-Чик, 85), Алонсо - Маунт (Педро, 85), Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Хадсон-Одои, 78).

Вулверхэмптон: Патрисиу - Боли, Коуди, Саисс - Доэрти (Винагре, 58), Дендонкер, Невеш (Моутиньо, 59), Хонни (Поденсе, 59) - Нету (Траоре, 46), Хименес, Жота (Жордан, 84).

Предупреждения: Жиру, Аспиликуэта - Жота, Нету, Дендонкер.

Таким образом, Англию в Лиге чемпионов сезона-2020/21 представят: победитель АПЛ Ливерпуль, Манчестер Сити (2 место), Манчестер Юнайтед (3) и Челси (4).