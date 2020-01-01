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Видео гола Ярмоленко, который принес Вест Хэму ничью с Астон Виллой

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Украинец принес своей команде ничью в заключительном матче нынешнего сезона АПЛ.

Андрей Ярмоленко принес Вест Хэму ничью в матче против Астон Виллы
Андрей Ярмоленко принес Вест Хэму ничью в матче против Астон Виллы
Getty Images

В заключительном матче АПЛ сезона-2019/20 Вест Хэм на своем поле сыграл вничью с Астон Виллой.

Ничью “молотобойцам“ принес украинец Андрей Ярмоленко, который забил гол на 85-й минуте встречи, сравняв счет в противостоянии. Отметим, что Ярмоленко вышел на поле на второй тайм вместо Джаррода Боуэна.

Вашему вниманию видео гола Андрея Ярмоленко:

 

Напомним, по итогам сезона Вест Хэм финишировал 16-м, набрав 39 баллов (10 побед, 9 ничьих, 19 поражений).

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Астон Вилла, видео гола, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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