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Норвич завершил свое выступление в АПЛ разгромным поражением от Манчестер Сити

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"Канарейки" в заключительном поединке сезона-2019/20 крупно проиграли "горожанам".
Игроки Манчестер Сити праздную победу в заключительном матче сезона
Игроки Манчестер Сити праздную победу в заключительном матче сезона
Getty Images

В заключительном 38-м туре чемпионата Англии Мнчестер Сити на своем поле разгромил Норвич со счетом 5:0.

Дублем в этом поединке отличился Кевин де Брюйне, а еще по голу себе в актив записали Габриэль Жезус, Рахим Стерлинг и Рияд Марез. Украинец Александр Зинченко, который был в запасе на эту встречу, на поле так и не появился.

Для Норвича эта встреча ничего не решала - подопечные Даниэля Фарке досрочно обеспечили себе вылет в Чемпионшип. По итогам сезона “канарейки“ заняли 20-е место, набрав 21 балл (5 побед, 6 ничьих, 27 поражений).

“Горожане“ финишировали вторыми, набрав 81 очко (26 побед, 3 ничьих, 9 поражений), проиграв Ливерпулю 18 пунктов.

Манчестер Сити - Норвич 5:0
Голы: Жезус, 11, де Брюйне, 45+1, 90, Стерлинг, 79, Марез, 83

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Эрик Гарсия (Фернандиньо, 46), Ляпорт, Канселу - Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 46), Давид Силва (Бернарду Силва, 85) - Стерлинг, Жезус, Фоден (Марез, 46).

Норвич: Крул - Ааронс, Циммерман, Годфри, Льюис – Рупп, Маклин - Кэнтуэлл (Фамево, 90+2), Штиперманн (Вранчич, 77), Эрнандес (Мартен, 87) - Пукки (Айда, 77)

Предупреждения: Канселу - Циммерманн.

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Теги: Манчестер Сити, Норвич, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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