Ливерпуль одержал победу в заключительном матче сезона
В матче 38-го тура чемпионата Англии Ливерпуль, который досрочно гарантировал себе победу в турнире, на выезде обыграл Ньюкасл со счетом 3:1.
Для подопечных Клоппа поединок стартовал не самым удачным образом - они пропустили уже на 25-й секунде встречи, что стало самым быстрым пропущенным голом для клуба в АПЛ. Впрочем, еще в первом тайме Вирджил ван Дейк восстановил паритет.
Во второй половине встречи забивали исключительно “красные“ - на 59-й минуте встречи точным ударом отличился Дивок Ориги, а на 89-й - Садио Мане.
Таким образом, по итогу сезона-2019/20 Ливерпуль набрал 99 очков (32 победы, 3 ничьи, 3 поражения). У Ньюкасла 44 балла (11 побед, 11 ничьих, 16 поражений) и 13-я строчка.
Ньюкасл - Ливерпуль 1:3
Голы: Гейл, 1 - ван Дейк, 38, Ориги, 59, Мане, 89
Ньюкасл: Дубравка - Манкильо, Фернандес, Роуз (Уоттс, 74) - Лазаро, Шелви, Бенталеб (Ш. Лонгстафф, 49), Альмирон (Хейден, 70), Ритчи - Сен-Максимен (Жоэлинтон, 46), Гейл (Кэрролл, 70).
Ливерпуль: Алиссон - Уильямс (Александер-Арнольд, 84), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Вейналдум, Кейта (Джонс, 85) - Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 64), Ориги (Салах, 64), Минамино (Мане, 64).
Предупреждение: Фернандес.
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