Гол Ярмоленко принес Вест Хэму ничью в матче против Астон Виллы
В заключительном, 38-м туре чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле сыграв вничью с Астон Виллой (1:1).
Команды обменялись голами в конце второго тайма - вначале Грилиш поразил ворота Вест Хэма, а спустя минуту украинский игрок “молотобойцев“ Андрей Ярмоленко восстановил паритет. Этот гол принес Вест Хэму ничью в последнем матче АПЛ сезона-2019/20.
Примечательно, что Андрей начал поединок со скамейке запасных и появился на поле только после перерыва.
Отметим, что эта ничья имела важное значение для Астон Виллы - заработанное одно очко позволило команде финишировать на 17-й позиции, сохранив прописку в элитном дивизионе. Вест Хэм завершил сезон на 16-й строчке.
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Голы: Ярмоленко, 86 - Грилиш, 84
Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Джонсон – Соучек, Райс - Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл (Андерсон, 87), Форнальс (Лансини, 67) - Антонио (Алле, 46).
Астон Вилла: Рейна - Гилберт (Хаус, 76), Конса, Мингс, Таргетт – Дуглас Луис - Трезеге (Эль-Гази, 90), Макгинн, Хурихейн (Накамба, 76), Грилиш - Саматта (Дэвис, 67).
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