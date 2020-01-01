"Красные" умудрились пропустить уже на 25-й секунде матча.

В заключительном матче чемпионата Англии сезона-2019/20 Ливерпуль отправился в гости к Ньюкаслу.

Уже на старте поединка “сороки“ открыли счет в матче - после нарушения правил в центре поля со стороны “красных“ Джондж Шелви отдал отличную передачу на Дуайта Гэйла, который вышел на свидание с Алиссоном и точно пробил по воротам.

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Это произошло на 25-й секунде встречи. Таким образом, Ливерпуль пропустил самый быстрый гол в АПЛ в своей истории. Кроме того, никогда ранее в финальном матче сезона в Англии не забивали так быстро.

Отметим, что на 38-й минуте встречи Вирджил ван Дейк восстановил паритет. Позже Дивок Ориги вывел Ливерпуль вперед. Сейчас идет вторая половина встречи, счет на табло - 1:2.

Ранее сообщалось, что стала известна дата старта следующего сезона АПЛ.