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Зинченко не попал в стартовый состав Манчестер Сити на матч против Норвича

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Стали известны стартовые составы команд на заключительный матч сезона в чемпионате Англии.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

В заключительном туре чемпионата Англии Мнчестер Сити на своем поле примет Норвич.

Накануне матча наставники команд огласили стартовые составы. Так, Хосеп Гвардиола оставил на скамейке запасных украинца Александра Зинченко. в последний раз 23-летний футболист выходил с первых минут 8 июля - в матче 34-го тура АПЛ против Ньюкасла (5:0).

Стартовые составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон, Эрик Гарсия, Лапорт, Уокер, Жоау Канселу, де Брюйне, Д. Силва, Фоден, Родри Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Запасные: Стоунз, Гюндоган, Зинченко, Б. Силва, Менди, Фернандиньо, Марез, Отаменди, Карсон.

Норвич: Крул, Льюис, Годфри, Ааронс, Циммерманн, Рупп, Кэнтуэлл, Маклин, Эрнандес, Штиперманн, Пукки.

Запасные: Вранчич, Макноверн, Айда, Томас, Фамеву, Мартин, Майр, Адшед

Матч Манчестер Сити - Норвич состоится сегодня, 26 июля, в 18:00 по киевскому времени. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе Этихад.

Ранее сообщалось, что игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч против Астон Виллы.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Норвич, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, стартовые составы
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