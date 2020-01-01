Зинченко не попал в стартовый состав Манчестер Сити на матч против Норвича
В заключительном туре чемпионата Англии Мнчестер Сити на своем поле примет Норвич.
Накануне матча наставники команд огласили стартовые составы. Так, Хосеп Гвардиола оставил на скамейке запасных украинца Александра Зинченко. в последний раз 23-летний футболист выходил с первых минут 8 июля - в матче 34-го тура АПЛ против Ньюкасла (5:0).
Стартовые составы команд:
Манчестер Сити: Эдерсон, Эрик Гарсия, Лапорт, Уокер, Жоау Канселу, де Брюйне, Д. Силва, Фоден, Родри Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Запасные: Стоунз, Гюндоган, Зинченко, Б. Силва, Менди, Фернандиньо, Марез, Отаменди, Карсон.
Норвич: Крул, Льюис, Годфри, Ааронс, Циммерманн, Рупп, Кэнтуэлл, Маклин, Эрнандес, Штиперманн, Пукки.
Запасные: Вранчич, Макноверн, Айда, Томас, Фамеву, Мартин, Майр, Адшед
Матч Манчестер Сити - Норвич состоится сегодня, 26 июля, в 18:00 по киевскому времени. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе Этихад.
Ранее сообщалось, что игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч против Астон Виллы.
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