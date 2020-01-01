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Ярмоленко остался в запасе на матч против Астон Виллы

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Украинец начнет поединок со скамейки запасных.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

В матче 38-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле примет Астон Виллу.

В преддверии поединка главные тренеры команд огласили стартовые составы. Так, украинский игрок "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начнет встречу со скамейки запасных.

Стартовые составы команд:

Вест Хэм: Фабианьски, Диоп, Огбонна, Фредерикс, Джонсон, Нобл, Соучек, Антонио, Райс, Боуэн, Форнальс.

Запасные: Бальбуэна, Ярмоленко, Андерсон, Лансини, Уилшир, Алле, Силва, Рэндолф, Ковентри.

Астон Вилла: Рейна, Мингз, Конса, Таргетт, Гильбер, Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш, Хурихэйн, Трезеге, Саматта.

Запасные: Тейлор, Лэнсбери, Накамба, Эль-Гази, Хота, Нюланн, Хаус, Вассилев, Дэвис.

Матч Вест Хэм - Астон Вилла состоится сегодня, 26 июля, в 18:00 по киевскому времени. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм хочет избавиться от Андрея Ярмоленко.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Астон Вилла, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, стартовые составы
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