Ярмоленко остался в запасе на матч против Астон Виллы
В матче 38-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле примет Астон Виллу.
В преддверии поединка главные тренеры команд огласили стартовые составы. Так, украинский игрок "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начнет встречу со скамейки запасных.
Стартовые составы команд:
Вест Хэм: Фабианьски, Диоп, Огбонна, Фредерикс, Джонсон, Нобл, Соучек, Антонио, Райс, Боуэн, Форнальс.
Запасные: Бальбуэна, Ярмоленко, Андерсон, Лансини, Уилшир, Алле, Силва, Рэндолф, Ковентри.
Астон Вилла: Рейна, Мингз, Конса, Таргетт, Гильбер, Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш, Хурихэйн, Трезеге, Саматта.
Запасные: Тейлор, Лэнсбери, Накамба, Эль-Гази, Хота, Нюланн, Хаус, Вассилев, Дэвис.
Матч Вест Хэм - Астон Вилла состоится сегодня, 26 июля, в 18:00 по киевскому времени. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм хочет избавиться от Андрея Ярмоленко.
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