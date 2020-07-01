Защитник Арсенала рассказал, почему стал веганом

Бельерин отметил, что в Арсенале он является единственным веганом.

Защитник Арсенала Эктор Бельерин поделился причинами своего решения стать веганом.

“Такой образ жизни я начал вести из-за проблем со здоровьем, но со временем появились и другие причины. К примеру, сохранение животных.

Однако такая диета усложняет мою социальную жизнь. Когда я хожу в ресторан с друзьями, то становлюсь для них “скучным парнем“.

В Арсенале больше нет веганов, я такой один. Но некоторые игроки уже проявили интерес к этой диете. Даже футболисты из других клубов спрашивают меня об этом“, - приводит слова Бельерина GQ.

Отметим, что Бельерин присоединился к Арсеналу в 2011 году, перейдя из академии Барселоны. В нынешнем сезоне 25-летний Эктор отыграл 24 матча за клуб, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Эктор Бельерин прокомментировал запрет абортов в нескольких штатах в Америке.