Челси готов выложить 30 миллионов на трансфер полузащитника Хетафе

Марк Кукурелья может перебраться в чемпионат Англии.

Лондонский Челси рассчитывает приобрести полузащитника Хетафе Марка Кукурельи.

По информации AS, "синие" готовы предложить за 22-летнего испанца 30 миллионов евро.

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Кукурелья воспитывался в системе Эспаньола, а потом попал в академию Барселоны. Позже "сине-гранатовые" отправили его в аренду в Эйбар, а затем в Хетафе. В конце июня 2020 года Хетафе выкупил у Барселоны права на игрока за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кукурелья провел 45 поединков, в которых отметился голом и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Н`голо Канте может покинуть Челси.