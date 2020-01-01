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Моуринью: Дайте мне чемпионскую медаль за последние пять туров

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Португалец ответил критикам.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью ответил на критику. Португалец считает, что заслуживает большего уважения, ведь сумел поднять лондонский клуб в турнирной таблице АПЛ.

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“Я принял Тоттенхэм на 14 месте. Тогда мы отставали от Арсенала на три очка. До зоны Лиги чемпионов было, кажется, 11 пунктов. Если посчитать очки с момента моего прихода... Я не так важен, как важен сам клуб. 

Но если критики хотят пойти в этом направлении, то я четвертый в АПЛ. Если вы считаете, что быть четвертым в АПЛ плохо, это ваше личное мнение.

Если вы хотите немного посмеяться надо мной, то я чемпион последних пяти матчей. Вы можете дать мне медаль - чемпион последних пяти матчей, 13 очков“, - цитирует Моуринью Evening Standard.

Ранее Моуринью оценил уровень Тоттенхэма.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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