Фред назвал амбициозную цель Манчестер Юнайтед на следующий сезон

"Красные дьяволы" должны вернуть величие клубу.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред поделился ожиданием от предстоящего матча с Лестером, в котором команды разыграют путевку в Лигу чемпионов.

“Манчестер Юнайтед должен выступать в Лиге чемпионов, ведь мы большой клуб. Возвращение в Лигу чемпионов по-настоящему важно для нас, игроков, а также для клуба.

Это то, чего игроки и клуб заслуживают. Вернуться в Лигу чемпионов будет здорово. В следующем сезоне мы постараемся выиграть Лигу чемпионов“, - приводит слова Фреда официальный сайт “красных дьяволов“.

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