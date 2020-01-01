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Фред назвал амбициозную цель Манчестер Юнайтед на следующий сезон

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"Красные дьяволы" должны вернуть величие клубу.
Фред
Фред
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред поделился ожиданием от предстоящего матча с Лестером, в котором команды разыграют путевку в Лигу чемпионов.

“Манчестер Юнайтед должен выступать в Лиге чемпионов, ведь мы большой клуб. Возвращение в Лигу чемпионов по-настоящему важно для нас, игроков, а также для клуба.

Это то, чего игроки и клуб заслуживают. Вернуться в Лигу чемпионов будет здорово. В следующем сезоне мы постараемся выиграть Лигу чемпионов“, - приводит слова Фреда официальный сайт “красных дьяволов“.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на предстоящий матч.

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Теги: Фред, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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