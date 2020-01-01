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Челси - Вулверхэмптон: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

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Челси примет Вулверхэмптон в заключительном туре чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Челси - Вулверхэмптон: прогноз и ставки букмекеров
Челси - Вулверхэмптон: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В рамках 38-го тура АПЛ Челси дома сыграет с Вулверхэмптоном. Встреча состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

По мнению букмекеров, фаворитом данной встречи являются “синие“. Так, в компании William Hill принимают ставки на победу подопечных Фрэнка Лэмпарда с коэффициентом 1.88, в то время как триумф “волков“ оценили в 4.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.70.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Челси  - 1.85, победа Вулверхэмптона - 4.00, ничья - 3.75.

Матч Челси - Вулверхэмптон состоится завтра, 26 июля, в 18:00 по киевскому времени.

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Теги: Челси, Вулверхэмптон, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров
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